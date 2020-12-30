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В Тункинской больнице рассказали, как борются с ковидом

В Тункинской больнице рассказали, как борются с ковидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Простые меры профилактики должны стать для каждого нормой жизни, призывают врачи

Представители Тункинской центральной районной больницы Бурятии призвали жителей соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование (минимум 1,5 метра), избегать скопления людей, в том числе в медицинских учреждениях. Также врачи просят исключить рукопожатия, объятия, не трогать лицо грязными руками.

- Эти простые меры профилактики должны стать для каждого из нас нормой жизни, по данным ВОЗ, распространение коронавирусной инфекции продолжится, ожидается новая волна заболеваемости, - отметили в учреждении.

1 июня в Тункинском районе был выявлен «нулевой» пациент - вахтовик, который «привёз» инфекцию с Хабаровского края.

На 29 декабря этого года в районе всего зарегистрирован 990 заболевших в 29 населённых пунктах, из них выздоровело 917 человек, умерли 11. Продолжают лечение 62 пациента, из них находятся на амбулаторном лечении 54 больных (у 12 – бессимптомное течение), шесть получают лечение в ковидном госпитале Тункинской центральной районной больницы, двое госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу в Улан-Удэ.

Сохраняется четыре основных действующих очага, это населённые пункты Кырен, Аршан, Торы, Тунка.

За всё время среди жителей Тункинского района проведено более 18 тысяч тестов на COVID-19.

В районе проводится большая работа по борьбе с коронавирусом.

Так, со 2 апреля создан штаб районной больницы, в состав которого включены не только медики, но и экономист, специалист административно-хозяйственной части, программист. Это сделано для оперативного решения вопросов по борьбе с коронавирусом, ведения мониторинга заболеваемости.

Больницая в достаточном количестве приобрела средства индивидуальной защиты для медицинских работников, лекарственные препараты для профилактического и специфического лечения инфекции. С минздрава Бурятии передан санитарный автомобиль класса Б марки «Форд», кислородные концентраторы, ИВЛ и другое жизненно необходимое оборудование.

Администрация района безвозмездно передала 10 бесконтактных термометров, СИЗы.

- Для приёма больных с COVID-19 инфекционное отделение ЦРБ перепрофилировано в ковидный госпиталь на 13 коек, все оснащены кислородной подводкой, три оснащены аппаратами ИВЛ. Проведена реконструкция инфекционного отделения путем организации «красной» зоны, где непосредственно размещаются пациенты с коронавирусом, надстроены 2 санпропускника по типу шлюзов, что исключает циркуляцию воздуха между помещениями и распространение коронавирусной инфекции по госпиталю. В госпитале для персонала организована возможность полноценного питания и отдыха между сменами, - рассказали в больнице.

Организована работа мобильной бригады для экстренного обследования больных на COVID-19 практически в круглосуточном режиме. Сюда входят врач и два медсестры

Также в связи с большим количеством больных в очагах инфекции с симптомами, не исключающих коронавирус, руководство учреждения решило организовать на базе терапевтического отделения провизорный госпиталь. Это стационар, где проходят обследование и лечение пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего пролечено более 200 пациентов. На сегодня провизорное отделение перепрофилировано в отделение для лечения постковидных осложнений.

Кроме того, большое внимание уделяется профилактике.

При входе в больницу медсестра собирает эпидемиологический анамнез: кроме персональных данных, измеряется температура тела, в случаях возвращения из поездок указывается - куда, когда и насколько выезжал, когда вернулся. Через эту процедуру проходят все посетители, медики.

- Подобные меры предосторожности введены по предписанию Роспотребнадзора во всех медицинских учреждениях страны для минимизации распространения инфекции. Так как пациент с температурой или признаками ОРВИ не допускается в поликлинику, обследуется на COVID-19 согласно утверждённой маршрутизации, а в случае регистрации COVID-19 проводить противоэпидемические мероприятия намного эффективнее, имея списки контактных, - заключили в медучреждении.


Тункинская ЦРБ коронавирус профилактика
 
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