В Тункинской больнице рассказали, как борются с ковидом

Простые меры профилактики должны стать для каждого нормой жизни, призывают врачи
Представители Тункинской центральной районной больницы Бурятии призвали жителей соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование (минимум 1,5 метра), избегать скопления людей, в том числе в медицинских учреждениях. Также врачи просят исключить рукопожатия, объятия, не трогать лицо грязными руками.
- Эти простые меры профилактики должны стать для каждого из нас нормой жизни, по данным ВОЗ, распространение коронавирусной инфекции продолжится, ожидается новая волна заболеваемости, - отметили в учреждении.
1 июня в Тункинском районе был выявлен «нулевой» пациент - вахтовик, который «привёз» инфекцию с Хабаровского края.
На 29 декабря этого года в районе всего зарегистрирован 990 заболевших в 29 населённых пунктах, из них выздоровело 917 человек, умерли 11. Продолжают лечение 62 пациента, из них находятся на амбулаторном лечении 54 больных (у 12 – бессимптомное течение), шесть получают лечение в ковидном госпитале Тункинской центральной районной больницы, двое госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу в Улан-Удэ.
Сохраняется четыре основных действующих очага, это населённые пункты Кырен, Аршан, Торы, Тунка.
За всё время среди жителей Тункинского района проведено более 18 тысяч тестов на COVID-19.
В районе проводится большая работа по борьбе с коронавирусом.
Так, со 2 апреля создан штаб районной больницы, в состав которого включены не только медики, но и экономист, специалист административно-хозяйственной части, программист. Это сделано для оперативного решения вопросов по борьбе с коронавирусом, ведения мониторинга заболеваемости.
Больницая в достаточном количестве приобрела средства индивидуальной защиты для медицинских работников, лекарственные препараты для профилактического и специфического лечения инфекции. С минздрава Бурятии передан санитарный автомобиль класса Б марки «Форд», кислородные концентраторы, ИВЛ и другое жизненно необходимое оборудование.
Администрация района безвозмездно передала 10 бесконтактных термометров, СИЗы.
- Для приёма больных с COVID-19 инфекционное отделение ЦРБ перепрофилировано в ковидный госпиталь на 13 коек, все оснащены кислородной подводкой, три оснащены аппаратами ИВЛ. Проведена реконструкция инфекционного отделения путем организации «красной» зоны, где непосредственно размещаются пациенты с коронавирусом, надстроены 2 санпропускника по типу шлюзов, что исключает циркуляцию воздуха между помещениями и распространение коронавирусной инфекции по госпиталю. В госпитале для персонала организована возможность полноценного питания и отдыха между сменами, - рассказали в больнице.
Организована работа мобильной бригады для экстренного обследования больных на COVID-19 практически в круглосуточном режиме. Сюда входят врач и два медсестры
Также в связи с большим количеством больных в очагах инфекции с симптомами, не исключающих коронавирус, руководство учреждения решило организовать на базе терапевтического отделения провизорный госпиталь. Это стационар, где проходят обследование и лечение пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего пролечено более 200 пациентов. На сегодня провизорное отделение перепрофилировано в отделение для лечения постковидных осложнений.
Кроме того, большое внимание уделяется профилактике.
При входе в больницу медсестра собирает эпидемиологический анамнез: кроме персональных данных, измеряется температура тела, в случаях возвращения из поездок указывается - куда, когда и насколько выезжал, когда вернулся. Через эту процедуру проходят все посетители, медики.
- Подобные меры предосторожности введены по предписанию Роспотребнадзора во всех медицинских учреждениях страны для минимизации распространения инфекции. Так как пациент с температурой или признаками ОРВИ не допускается в поликлинику, обследуется на COVID-19 согласно утверждённой маршрутизации, а в случае регистрации COVID-19 проводить противоэпидемические мероприятия намного эффективнее, имея списки контактных, - заключили в медучреждении.
В Тункинской больнице рассказали, как борются с ковидом
Общество, Фото:
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