Мероприятие проведут в филиале Кяхтинского музея
19 декабря в 11:00 в филиале Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ пройдёт мероприятие, приуроченное к Международному дню чая. Праздник отметят онлайн на интернет-площадке Zoom.
Участников ждёт небольшой экскурс в историю о появление чая. Также будет рассказаны все тонкости чайной церемонии и показана историческая экскурсия по предметам из фондов филиала.
По желанию могут состояться показ презентации о наследии Кяхтинского района и города Кяхта и проведение онлайн-викторины «НеобыЧАЙная Кяхта».
Мероприятие рассчитано на школьную аудиторию, а также их родителей и ребят, заинтересованных в приобретении новых знаний. Ссылка на мероприятие будет размещена дополнительно, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.
Справка
Международный день чая (International Tea Day) – это необычный праздник, который отмечается ежегодно 15 декабря. Его проводят страны, выращивающие чай и занимающиеся его экспортом, а также все любители и почитатели этого напитка.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ отметят День чая
Общество, Фото:
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