В Улан-Удэ отметят День чая

Мероприятие проведут в филиале Кяхтинского музея



19 декабря в 11:00 в филиале Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ пройдёт мероприятие, приуроченное к Международному дню чая. Праздник отметят онлайн на интернет-площадке Zoom.



Участников ждёт небольшой экскурс в историю о появление чая. Также будет рассказаны все тонкости чайной церемонии и показана историческая экскурсия по предметам из фондов филиала.



По желанию могут состояться показ презентации о наследии Кяхтинского района и города Кяхта и проведение онлайн-викторины «НеобыЧАЙная Кяхта».



Мероприятие рассчитано на школьную аудиторию, а также их родителей и ребят, заинтересованных в приобретении новых знаний. Ссылка на мероприятие будет размещена дополнительно, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.



Справка



Международный день чая (International Tea Day) – это необычный праздник, который отмечается ежегодно 15 декабря. Его проводят страны, выращивающие чай и занимающиеся его экспортом, а также все любители и почитатели этого напитка.



Возрастное ограничение 6+

