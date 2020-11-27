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В Бурятии прошёл фестиваль эвенкийской культуры

В Бурятии прошёл фестиваль эвенкийской культуры
Общество,  Фото:пресс-служба ГРЦЭК «Арун»
Почётными гостями мероприятия стали творческие коллективы ульчей

IX межрегиональный фестиваль эвенкийской культуры имени В.С. Гончикова завершился в Улан-Удэ 25 ноября. Особенностью мероприятия в этом году стало то, что он проводился в онлайн-формате.

- В период пандемии, когда люди вынуждены изолироваться, мало общаются, проведение таких мероприятий дают возможность вернутся к творчеству, ведь лучшие выступления будут представлены в открытом доступе, – отметила директор республиканского центра эвенкийской культуры «Арун» Надежда Шеметова.

Участие в фестивале приняли 30 творческих коллективов, 18 из них представляли Бурятию, остальные 12 – различные регионы России. Общее количество участников составило 247 человек. Своё творчество показали как старейшие, так и начинающие эвенкийские хореографические, вокальные коллективы и солисты.

География Бурятии была представлена всеми без исключения районами компактного проживания эвенков. Это Баунтовский, Баргузинский, Закаменский, Курумканский и Северо-Байкальский районы. Культуру эвенков регионов России представляли Алданский и Нерюнгринский районы Якутии, муниципальный район имени Полины Осипенко Хабаровского края, Катангский и Качугский районы Иркутской области, город Иркутск, Эвенкийский муниципальный район Красноярского края. Почётными гостями фестиваля, представившими культуру родственного народа – ульчей, стали творческие коллективы «Гива» и «Хоста» из Хабаровского края.

- Ситуация с коронавирусом приостановила в данное время работу творческих коллективов, осложнила возможность онлайн-показов и видеосъёмок. Но несмотря на это, фестиваль состоялся и дал возможность коллективам ещё раз продемонстрировать уникальное песенное и танцевальное искусство эвенкийского народа, - сообщает пресс-служба ГРЦЭК «Арун».
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