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В Улан-Удэ медикам ковидного госпиталя подарили картину

В Улан-Удэ медикам ковидного госпиталя подарили картину
Общество, 
Молодая художница нарисовала врача-ангела

В Улан-Удэ медицинским работникам ковидного госпиталя на Солнечной, 4а подарили картину. Об этом сообщили представители республиканской клинической больницы имени Семашко.

- Нам, да и всем медикам Бурятии подарили неожиданное и трогательное произведение - картину молодой художницы Сэлмэг Жаповой, на которой она изобразила суть нашей работы - защиту родной Бурятии. Большое спасибо, что выдернули нас из рабочих будней и сделали такой душевный дар, - благодарят специалисты в соцсети.

Художница изобразила врача в виде ангела.

В комментариях пользователи благодарят в свою очередь медиков и хвалят рисунок: «Концепция точная, картина красивая», «Спасибо Вам и низкий Вам поклон за ваш труд!», «Очень трогательно», «Хорошая картина» и т.д.
коронавирус врачи картина художники
 
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