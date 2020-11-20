Молодая художница нарисовала врача-ангела
В Улан-Удэ медицинским работникам ковидного госпиталя на Солнечной, 4а подарили картину. Об этом сообщили представители республиканской клинической больницы имени Семашко.
- Нам, да и всем медикам Бурятии подарили неожиданное и трогательное произведение - картину молодой художницы Сэлмэг Жаповой, на которой она изобразила суть нашей работы - защиту родной Бурятии. Большое спасибо, что выдернули нас из рабочих будней и сделали такой душевный дар, - благодарят специалисты в соцсети.
Художница изобразила врача в виде ангела.
В комментариях пользователи благодарят в свою очередь медиков и хвалят рисунок: «Концепция точная, картина красивая», «Спасибо Вам и низкий Вам поклон за ваш труд!», «Очень трогательно», «Хорошая картина» и т.д.
В Улан-Удэ медикам ковидного госпиталя подарили картину
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