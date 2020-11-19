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В Бурятии мастера народных промыслов прошли курсы

В Бурятии мастера народных промыслов прошли курсы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Курсы проходили онлайн

Мастера народных художественных промыслов, педагоги допобразования из Бурятии прошли курсы повышения квалификации на тему «Обработка мягких материалов».

За два дня участники прослушали лекции мастеров-педагогов и прошли три мастер-класса. Агафонова Полина, педагог центра «Созвездие», мастер в технике сухого валяния, победитель республиканских выставок прочла вводную лекцию по видам шерсти, иглам, необходимому инвентарю и методам валяния, ответила на вопросы участниц. Педагог записала мастер-класс по созданию сувениров к народному празднику «Сагаалган». «Милый нерпёнок – магнит из войлока в национальной шапочке, растопил сердца слушательниц», - отмечают в республиканском центре народного творчества.

Вторым педагогом курсов стала Роза Хохлова. Мастер работает в технике мокрого валяния войлока, создает невероятные аксессуары и головные уборы, а также одежду по заказу. Роза Флоровна рассказала теорию, ответила на вопросы, показала мастер-класс по валянию коврика.

Много вопросов задали участники педагогу по поводу усадки шерсти, так как под воздействием воды войлок имеет свойство садиться на несколько сантиметров, поэтому выкройка должна быть с запасом.

Второй день курсов был посвящён пошиву одежды в национальном стиле. Педагогом стала дизайнер, модельер Шидэ Найданова. Она показала свои коллекции, рассказала об 11 направлениях, в которых ведёт работу. Также дизайнер провела мастер-класс по созданию стильного пояса, необходимой вещи в гардеробе каждой девушки.

- Участники обменялись контактами с мастерами-педагогами для дальнейшего сотрудничества и оставили положительные отзывы о курсах, благодарили за актуальную тему курсов, так как шитьём занимаются многие, но не хватает знаний технологии процесса, - рассказали в центре народного творчества.

Курсы состоялись 16, 17 ноября.


народные художественные промыслы
 
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