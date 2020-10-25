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Жители Бурятии завалили мусором могилы

Жители Бурятии завалили мусором могилы
Общество,  Фото:"Кабанск-инфо"
«Люди ведут себя как свиньи», - возмущаются местные жители

Жители Кабанского района Бурятии возмущены образовавшимися свалками на местном кладбище. Проблему подняли в группе «Кабанск-инфо.24/7».

- 18 октября мы с мамой ходили убираться на могилках кабанского кладбища. Меня возмутило, что люди ведут себя как свиньи (может быть, я грубо сказала), но почему нет уважения к умершим? Мусорят прямо около оградок, точнее не мусорят, а свинячат. Со слов моей мамы, на месте свалки были чьи-то могилы. Кто должен за этим следить? - пожаловались местные жители.

Этот вопрос администраторы группы «Кабанск-инфо» задали главе администрации Кабанского поселения Любови Николаевой. По её словам, подобные обращения поступают в сельскую администрацию.

Она сообщила, что администрация установила мусорные ёмкости по краям кладбища, с 2016 года два-три раза в год убирается и вывозится мусор, «но некоторые жители не могут пройти несколько десятков метров до края кладбища и вываливают мусор прямо рядом с могилками».

- Необходимо понять, что жители также сами должны обеспечивать чистоту внутри кладбища, хотя бы вынести мусор до предусмотренных для этого ёмкостей к ограждению кладбища, где может подъехать техника. 20 октября прошёл очередной вывоз мусора совместно с БХК Восток, 27 октября вывоз пройдёт дополнительно, - прокомментировала Любовь Николаева.

мусор кладбище
 
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