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Чемпионат ДФО и гран-при России по горному бегу прошли в Чите

Чемпионат ДФО и гран-при России по горному бегу прошли в Чите
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Также состоялось первенство Дальнего Востока

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, гран-при России среди ветеранов по горному бегу прошли в Чите в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие около пятидесяти спортсменов.

В чемпионате Дальневосточного федерального округа среди мужчин первое место завоевал Виктор Капустин, второе – Михаил Карбушев, третье – Владимир Александров. Победителем первенства дальневосточного федерального округа среди юниоров стал Ренат Будаев, второе место завоевал Михаил Ильин, третье – Дмитрий Лунегов. Среди девушек первое место заняла Александра Ткачук, второе Софья Фомичева.

В возрастной категории 35-44 среди женщин в гран-при России среди ветеранов золото завоевала Алёна Ячменева, второе место – Анна Кутимская, третье место – Балма Очирова. В возрастной категории «Женщины 45 и старше» первое место выиграла Екатерина Приладных, второе место у Ольги Ткачук, третье место - Наталия Лебедева.

В возрастной категории «35-44 среди мужчин» золотую медаль соревнований завоевал Дмитрий Писаренко, второе место - Андрей Климов, третье место - Андрей Ковалёв. Среди мужчин 45 лет и старше первое место взял Эдуард Каудже, второе место - Павел Чернизов, третье место - Александр Емельянов.

В целях нераспространения коронавирусной и иных вирусных инфекций, мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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