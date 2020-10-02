Бывший улан-удэнец собирается разводить крупный рогатый скот
После 15 лет городской жизни в Улан-Удэ вернуться в родное село, чтобы заняться сельским хозяйством – на это отважился Жаргал Санжижапов из села Баянгол Хоринского района Бурятии. Вместе с супругой написали бизнес-план, и начали претворять в жизнь. В первую очередь, взяли в аренду заброшенную стоянку. Выиграли грант «Начинающий фермер», с помощью средств которого закупили сельхозтехнику.
- Мы приобрели сельхозтехнику, которую мы по бизнес-плану планировали. Приобрели всё – косилку, грабли, пресс-подборщик, трактор «Беларус». И в плане сейчас в поисках уже, наверное, на стадии договоренности приобретение сельхозживотных, - рассказал Жаргал Санжижапов.
Начинания молодого фермера поддержала администрация Хоринского района, посодействовав в приобретении крупного рогатого скота.
- Сейчас уже воплощает свои идеи, свои мысли непосредственно на деле. Оживляет старую стоянку, купил необходимую технику, завезёт скот. И в дальнейшем, я думаю, будет ведущим фермером нашего Хоринского района, – заявил Виктор Хабитуев, начальник отдела сельского хозяйства администрации района.
А пока у Санжижаповых хлопот невпроворот. До холодов нужно успеть заготовить сена, утеплить стайки, огородить стоянку. Также планируется возвести большой дом. Санжижаповы уверены, всё у них получится. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода РБ.
В Бурятии горожанин вернулся на родину, чтобы стать фермером
Общество, Фото:
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