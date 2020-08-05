Мероприятие проводится в 3 номинациях: «Во саду ли, в огороде», «Яблоко медовое» и «Яблочные фантазии»
В Кабанском районе Бурятии стартовал фестиваль-конкурс русского народного творчества и ремёсел «Во саду ли, в огороде». Мероприятие проводится онлайн в рамках проведения ежегодного фестиваля-конкурса «Яблочный спас».
Конкурсантам предстоит соревноваться в трёх номинациях.
«Во саду ли, в огороде». Участники представляют костюм из подручных материалов с учётом тематики конкурса. Оценивается по креативности и оригинальности дизайна, презентации.
«Яблоко медовое». Участники представляют блюдо из яблок с описанием рецептуры. Оценивается по оригинальности оформления и сложности приготовления.
«Яблочные фантазии». Участники представляют изделия декоративно-прикладного творчества (поделки) на тематику конкурса с использованием яблок. Оценивается по оригинальности и сложности изготовления, презентации.
Видео- и фотоматериалы на фестиваль будут приниматься по 17 августа. Материалы направляются на электронную почту rdk-kabansk@mail.ru.
По итогам конкурсной программы присуждаются дипломы и денежные призы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
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В Кабанском районе Бурятии проходит яблочный онлайн-фестиваль
Общество, Фото:
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