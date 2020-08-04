Ангарчанин лишился трёхкомнатной квартиры из-за кредитного долга

Мужчина задолжал банку больше миллиона



Житель Ангарска задолжал банку по кредиту 1,2 млн рублей. Взысканием занялись судебные приставы, которые арестовали трёхкомнатную квартиру мужчины.



- Неплательщик был установлен, лично ознакомлен с материалами исполнительного производства. Однако какие-либо меры к погашению долга гражданин не принял. В связи с этим судебные приставы после составления акта описи и ареста передали недвижимость на торги, - сообщили в УФССП по Иркутской области.



Полученных средств от продажи трёхкомнатной квартиры в центре города оказалось достаточно для погашения задолженности, включая исполнительский сбор в размере 86 тыс. рублей.



Оставшиеся после реализации деньги возвращены гражданину.





