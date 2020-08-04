Мужчина задолжал банку больше миллиона
Житель Ангарска задолжал банку по кредиту 1,2 млн рублей. Взысканием занялись судебные приставы, которые арестовали трёхкомнатную квартиру мужчины.
- Неплательщик был установлен, лично ознакомлен с материалами исполнительного производства. Однако какие-либо меры к погашению долга гражданин не принял. В связи с этим судебные приставы после составления акта описи и ареста передали недвижимость на торги, - сообщили в УФССП по Иркутской области.
Полученных средств от продажи трёхкомнатной квартиры в центре города оказалось достаточно для погашения задолженности, включая исполнительский сбор в размере 86 тыс. рублей.
Оставшиеся после реализации деньги возвращены гражданину.
Ангарчанин лишился трёхкомнатной квартиры из-за кредитного долга
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