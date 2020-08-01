На Байкале запечатлели двойную радугу

Двойную радугу сняли спортсмены, занимавшиеся сапсёрфингом
Видео двойной радуги над Байкалом поделилась федерация экстремальных видов спорта Бурятии «Байкальский экстрим». Необычной радугой любовались спортсмены, занимавшиеся на озере сапсёрфингом (сапсёрфинг – это водный вид спорта, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом серфинге).
- Невероятную красоту наблюдала в выходные на Байкале. Двойная радуга... День был очень насыщенный, но вот как то резко потянуло встать на SUP. Накрапывал дождик… И только я отошла от берега, увидела вот такую красоту. С берега мы бы этого и не увидели, - поделилась вице-президент федерации «Байкальский экстрим» Оксана Климова.
Двойную радугу сняли спортсмены, занимавшиеся сапсёрфингом
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