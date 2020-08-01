На Байкале запечатлели двойную радугу





Видео двойной радуги над Байкалом поделилась федерация экстремальных видов спорта Бурятии «Байкальский экстрим». Необычной радугой любовались спортсмены, занимавшиеся на озере сапсёрфингом (сапсёрфинг – это водный вид спорта, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом серфинге).- Невероятную красоту наблюдала в выходные на Байкале. Двойная радуга... День был очень насыщенный, но вот как то резко потянуло встать на SUP. Накрапывал дождик… И только я отошла от берега, увидела вот такую красоту. С берега мы бы этого и не увидели, - поделилась вице-президент федерации «Байкальский экстрим» Оксана Климова.