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Кяхту включили в перечень пунктов пропуска с электронными визами

Кяхту включили в перечень пунктов пропуска с электронными визами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К 10 действующим в ДФО также добавились речной пункт пропуска в Хабаровске и смешанный в Благовещенске

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства России, благодаря которому иностранцы, планирующие посещение Дальнего Востока, смогут после открытия границ попасть туда по электронной визе через речной пункт пропуска в Хабаровске, смешанный пункт пропуска в Благовещенске и автомобильный в Кяхте.

Согласно прилагающемуся к распоряжению от 23 июля 2020 года №1910-р перечню пунктов пропуска через государственную границу на Дальнем Востоке, которые иностранные граждане смогут пересекать на основании электронных виз, три новых пункта пропуска в Кяхте, Благовещенске и Хабаровске добавляются к десяти уже действующим. В их числе – аэропорты Анадыря (Угольный), Благовещенска, Владивостока (Кневичи), Петропавловска-Камчатского (Елизово), Улан-Удэ (Мухино), Хабаровска (Новый), Читы (Кадала) и Южно-Сахалинска (Хомутово), а также автомобильные пункты пропуска – Полтавка и Турий Рог в Приморском крае.

Электронная виза оформляется онлайн бесплатно, является однократной и выдаётся на восемь суток. Подать заявку на получение визы можно за четыре дня до начала путешествия. С января 2020 года право воспользоваться электронными визами получили граждане 53 государств: Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Катара, Кипра, КНР, Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

Упрощённый порядок прибытия на Дальний Восток пользуется популярностью у иностранцев для туристических и деловых поездок. До введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и закрытия границ иностранные граждане успели воспользоваться электронной визой более 144,2 тысяч раз. Чаще всех таким способом в дальневосточные регионы прибывали жители Китая, Японии и Индии. Наибольшей популярностью у них пользовались Приморский и Хабаровский края, а также Сахалин. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития России.
Бурятия Кяхта международный автомобильный пункт пропуска туризм виза ДФО
 
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