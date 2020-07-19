В республике голливудская звезда планирует находиться в течение всей следующей недели
Всемирно известный голливудский актер, режиссёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал в понедельник, 20 июля прибудет в республику.
В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей следующей недели. В планах у знаменитого гостя посещение центра буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана, знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе, а также объекта всемирного природного наследия «Юнеско» - озера Байкал.
- Я считаю, что озеро Байкал - самое важное озеро в мире. Также это чрезвычайно священное место, и считаю, что защита озера и этого региона имеет первостепенное значение. У меня много друзей и родственников из этого региона, и моя связь с республикой чрезвычайно важна для меня, - прокомментировал свой визит в Бурятию Стивен Сигал.
Отметим, что Стивен Сигал хочет поближе познакомиться с культурой и бытом бурятского народа, посетив этно-комплекс «Степной Кочевник». Кроме того, в Иволгинском дацане мастер боевых искусств намерен провести тренировку со спортсменами республики, а в рамках посещения озера Байкал знаменитый гость посетит и остров Ольхон, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Стивен Сигал исповедует буддизм. Четыре года назад он получил российское гражданство. При изучении своей родословной он выяснил, что у него бурятские корни. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец - бурятом.
Актёр Стивен Сигал приедет в Бурятию
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