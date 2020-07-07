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В Бурятии добровольные пожарные часто приходят на помощь первыми

В Бурятии добровольные пожарные часто приходят на помощь первыми
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Добровольные пожарные оказывают огромную поддержку Государственной противопожарной службе

Они обеспечивают противопожарное прикрытие более половины отдалённых населенных пунктов Бурятии. В настоящее время в рядах добровольных пожарных Бурятии зарегистрировано около двух тысяч человек. С начала года добровольцы самостоятельно потушили 54 пожара. В качестве дополнительных сил они привлекались 118 раз, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Не так давно, плечом к плечу с профессиональными пожарными, добровольцы отстояли жилом дом и надворные постройки в Мухоршибирском районе.

27 июня на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании бани в селе Харашибирь. На место пожара незамедлительно выехала добровольная пожарная команда села. Из-за плотной застройки существовала угроза перехода огня на жилой дом и соседние участки. До приезда профессиональных пожарных добровольцы боролись с огнем, не давая ему перекинуться дальше. Благодаря слаженным и грамотным действиям добровольцев, жителей и профессиональных огнеборцев пожар был оперативно ликвидирован за 20 минут.

- Наша команда очень быстро среагировала, не прошло и пяти минут, как они были на месте, все у них было готово – и вода, и бензин. Они со знанием дела подошли к тушению пожара, - рассказала жительница села Харашибирь Ирина Устинова. – Хорошо, что в нашем селе есть своя пожарная команда.

В тушении данного пожара принимал участие добровольный пожарный села Харашибирь Анатолий Варфоломеев. Добровольцем он является с 2015 года. Только в прошлом году выезжал на тушение бытовых пожаров и сельскохозяйственных палов 11 раз, что позволило спасти имущество сельчан с минимальным ущербом и не допустить распространения огня на населённый пункт. Александр Варфоломеев считает, что беда не бывает чужой, он не только охраняет своё село от пожаров, а также проводит активную противопожарную профилактику среди сельчан.

- Профилактика играет важное значение в предупреждении пожаров. В нашем поселении регулярно проходят межведомственные рейды, рассказываем жителям о последствиях неосторожного обращения с огнем, раздаем листовки, - сообщил глава сельского поселения «Харашибирское» Мухоршибирского района Евгений Иванов.

В 2020 году была создана социально-ориентированная некоммерческая организация частное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная охрана Республики Бурятия». Организация проводит активную работу с главами муниципальных образований по набору добровольцев и обеспечению их необходимым имуществом. Активно прорабатывается вопрос стимулирования добровольных пожарных, в том числе финансовая поддержка участников тушения пожаров.
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