Соревнования стартуют 13 июня
В Забайкальском крае впервые пройдёт региональный кубок по интерактивному футболу FIFA 2020. Соревнования состоятся с 13 по 14 июня. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта региона Виталий Ломаев.
В кубке могут принять участие только граждане Забайкалья как спортсмены-любители, так и спортсмены-профессионалы в возрасте от 14 лет и старше. Чемпионат проводится на игровой приставке PlayStation 4.
Участники могут пройти регистрацию до 12 июня. Необходимо прислать заявку до 9:00 утра 12 июня с заполненной анкетой участника, согласием, основной страницей паспорта и страницей с регистрацией на электронную почту futbolchita@mail.ru с темой письма «Заявка на Региональный отбор Кубка России по интерактивному футболу сезона 2020». Анкету участника, согласие и технические правила можно найти паблике ВК федерации компьютерного спорта Забайкалья.
Победитель соревнований получит 20 000 рублей, серебряный призёр - 10 000 рублей и бронзовый – 5 000 рублей. Вступительные взносы не взимаются.
Победитель регионального отбора может получить право на участие в кубке России по интерактивному футболу сезона 2020 года.
Соревнования проходят в формате online и делятся на групповую стадию и стадию play-off с использованием версии игры FIFA 20 (0+) (в режиме FUT). Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье проведут кубок по интерактивному футболу
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