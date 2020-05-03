Конкурс по бурятскому языку будет проходить онлайн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Состоится он 15 мая



15 мая состоится 35-й конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн - манай баялиг» (Язык матери – наше богатство) среди школьников.



Из-за ситуации с коронавирусом творческое состязание переходит сейчас в онлайн-режим. «Это будет первый опыт проведения данного конкурса в режиме онлайн», отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.



- За прошедшие годы этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ этнической Бурятии, с твёрдым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше - как огонь жизни истории своего народа, своей семьи, своей школы, своего района, своего села. Уважать свой народ, духовную культуру и национальные традиции. Никогда и нигде не забывать о том, что родной язык, его диалекты — это корни и ствол общего древа единого бурятского народа, - рассказали в Сангхе.









