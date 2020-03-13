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Глава Бурятии разбил хребтовые кости после мастер-класса от чемпиона «Алтан Мундарга»

Глава Бурятии разбил хребтовые кости после мастер-класса от чемпиона «Алтан Мундарга»
Общество, 
Алексей Цыденов встретился с организаторами и победителем фестиваля

Накануне, 12 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с организаторами IV межрегионального этнического фестиваля «Алтан Мундарга» - Федерацией этноспорта республики, а также с абсолютным чемпионом турнира 19-летним Жалсыпом Манзаровым. 

 

- Глава Бурятии поздравил чемпиона, также на встрече поговорили о дальнейшем развитии спортивного проекта, ставшего популярным, а также о продвижении традиционных игр в Бурятии, - сообщили в минспорта республики.

Кроме того, молодой чемпион дал мастер-класс главе Бурятии по разбиванию хребтовой кости, после чего Алексей Цыденов с лёгкостью разбил две хребтовые кости. 


Напомним, это не первый раз, когда глава Бурятии ломает кости, так три года назад во время традиционных сойотских игр Алексей Цыденов разбил берцовую кость, также он тогда метнул аркан, прыгал через нарты и сыграл в тэбэк.


глава Бурятии разбивание хребтовой кости
 
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