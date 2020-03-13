Глава Бурятии разбил хребтовые кости после мастер-класса от чемпиона «Алтан Мундарга»

Алексей Цыденов встретился с организаторами и победителем фестиваля
Накануне, 12 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с организаторами IV межрегионального этнического фестиваля «Алтан Мундарга» - Федерацией этноспорта республики, а также с абсолютным чемпионом турнира
19-летним Жалсыпом Манзаровым.
- Глава Бурятии поздравил чемпиона, также на встрече поговорили о дальнейшем развитии спортивного проекта, ставшего популярным, а также о продвижении традиционных игр в Бурятии, - сообщили в минспорта республики.
Кроме того, молодой чемпион дал мастер-класс главе Бурятии по разбиванию хребтовой кости, после чего Алексей Цыденов с лёгкостью разбил две хребтовые кости.
Напомним, это не первый раз, когда глава Бурятии ломает кости, так три года назад во время традиционных сойотских игр Алексей Цыденов разбил берцовую кость
, также он тогда метнул аркан, прыгал через нарты и сыграл в тэбэк.
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