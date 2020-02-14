Продукцию запрещено импортировать в Россию
Государственные инспекторы Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» досматривают автотранспорт, следующий из Монголии в Россию и в обратном направлении.
Выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии. Гражданин Монголии пытался ввезти килограмм баранины.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
В Кяхте изъяли кило баранины из Монголии
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