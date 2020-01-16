В Бурятии зенитчики отразили авиаудары «противника»

Практические занятия проводятся в преддверие выходы военных на полигон Телемба



В Бурятии военные подразделений противовоздушной обороны танкового соединения отработали ряд задач по оперативному обнаружению и огневому поражению воздушных целей условного противника.



Расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У» выполнили нормативы по заряжанию пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей. Занятия проходят планово с множеством вводных задач, в основном связанных с повышением боеспособности подразделения и наращиванием слаженности расчётов боевых машин.



Занятия проводятся в условиях низких температур, более половины — ночью.



Сейчас практические занятия проводятся в преддверии полевого выхода подразделений противовоздушной обороны полигон Телемба, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

