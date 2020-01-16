Практические занятия проводятся в преддверие выходы военных на полигон Телемба
В Бурятии военные подразделений противовоздушной обороны танкового соединения отработали ряд задач по оперативному обнаружению и огневому поражению воздушных целей условного противника.
Расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У» выполнили нормативы по заряжанию пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей. Занятия проходят планово с множеством вводных задач, в основном связанных с повышением боеспособности подразделения и наращиванием слаженности расчётов боевых машин.
Занятия проводятся в условиях низких температур, более половины — ночью.
Сейчас практические занятия проводятся в преддверии полевого выхода подразделений противовоздушной обороны полигон Телемба, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии зенитчики отразили авиаудары «противника»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На открытие выставки пришли родные и близкие бывшего руководителя республики
Практические занятия проводятся в преддверие выходы военных на полигон Телемба
Наталья Шадрина и Дарима Сандакова попали в резерв сборной
Бесплатный интернет доступен во всех вагонах
По Улан-Удэ проедет машина, собирающая новогодние ёлки
28 января в территориальном управлении Роскомнадзора по Бурятии состоится традиционный День открытых дверей
Пропавшего путешественника нашли в селе Оймякон
Этот и другие вопросы были осуждены в министерстве туризма Бурятии
Детям рассказали о мерах предосторожности и основах безопасного участия в дорожном движении
Нарушение выявила прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 января по республике слабый снег ожидается по северному Прибайкалью и Баргузинской долине
В Иволгинске пройдёт первый этап кубка республики
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии
Собранные средства пойдут на создание игровых комнат в медорганизациях области
Соревнования состоятся в середине марта