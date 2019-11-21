«Новогодний десант»: По Улан-Удэ прогуливалась толпа Дедов Морозов

Сказочные герои порадовали горожан
Накануне в паблике «Аноним 03» появилось несколько фотографий и видео с толпой Дедов Морозов. Компанию сказочных героев запечатлели на остановках «Аптека» «Мемориал Победы». Дед Морозы были с привычными посохами и бородами, но, кроме того, на них были надеты солнцезащитные очки.
Деды Морозы радостно махали прохожим, помогали детям переходить дорогу и порадовали своим видом автомобилистов.
Пользователи Сети гадали, откуда же появилось сколько Дедов Морозов и куда они направляются. Не исключено, что это рекламная акция.
«Они куда таким табором?», «Ищут внучек», «На новогодние утренники», «На курсы повышения квалификации», «Слёт Дедов Морозов. Как снегири!», «Новогодний десант», «Ё-моё, акция дедов», писали подписчики паблика.
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