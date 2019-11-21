«Новогодний десант»: По Улан-Удэ прогуливалась толпа Дедов Морозов

Накануне в паблике «Аноним 03» появилось несколько фотографий и видео с толпой Дедов Морозов. Компанию сказочных героев запечатлели на остановках «Аптека» «Мемориал Победы». Дед Морозы были с привычными посохами и бородами, но, кроме того, на них были надеты солнцезащитные очки.Деды Морозы радостно махали прохожим, помогали детям переходить дорогу и порадовали своим видом автомобилистов.Пользователи Сети гадали, откуда же появилось сколько Дедов Морозов и куда они направляются. Не исключено, что это рекламная акция.«Они куда таким табором?», «Ищут внучек», «На новогодние утренники», «На курсы повышения квалификации», «Слёт Дедов Морозов. Как снегири!», «Новогодний десант», «Ё-моё, акция дедов», писали подписчики паблика.