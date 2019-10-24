Читинка украла деньги у своего нового знакомого

Она воспользовалась нетрезвым состоянием потерпевшего



В отдел полиции города Читы Забайкальского края обратился 29-летний местный житель с заявлением о краже. Полицейские выяснили, что накануне заявитель проводил время в компании малознакомой девушки. После её ухода потерпевший обнаружил, что из его портмоне пропали 14 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, которая на допросе призналась, что воспользовалась нетрезвым состоянием нового знакомого и похитила деньги.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу. Украденными деньгами девушка распорядилась по своему усмотрению.



- Следует отметить, что ранее девушка не попадала в поле зрения правоохранительных органов. За тайное хищение чужого имущества ей грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

