Она воспользовалась нетрезвым состоянием потерпевшего
В отдел полиции города Читы Забайкальского края обратился 29-летний местный житель с заявлением о краже. Полицейские выяснили, что накануне заявитель проводил время в компании малознакомой девушки. После её ухода потерпевший обнаружил, что из его портмоне пропали 14 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, которая на допросе призналась, что воспользовалась нетрезвым состоянием нового знакомого и похитила деньги.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу. Украденными деньгами девушка распорядилась по своему усмотрению.
- Следует отметить, что ранее девушка не попадала в поле зрения правоохранительных органов. За тайное хищение чужого имущества ей грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
Читинка украла деньги у своего нового знакомого
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