В Бурятии началась рассылка налоговых уведомлений

В этом году срок уплаты имущественных налогов – не позднее 2 декабря



В связи с этим, в сентябре в Бурятии началась рассылка сводных налоговых уведомлений. В этом году внешний вид и содержание этого документа претерпели серьёзные изменения, сообщает УФНС по Бурятии.



Самое главное, теперь к уведомлению не прикладывается отдельный платежный документ (квитанция по форме ПД). В форме налогового уведомления указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему. Это новация не несет для граждан никаких сложностей – для уплаты налогов, скажем, через банк, сведений, содержащихся в уведомлении вполне достаточно.



Как и в прошлом году, в бумажном виде налоговые уведомления направляются через «Почту России» заказным письмом. Тем, кто подключен к Личному кабинету налогоплательщика (ЛК), налоговые уведомления были выгружены в ЛК в электронном виде еще в августе и по «Почте России» не направлялись. Если пользователь ЛК все же хочет получить налоговое уведомление в бумажном виде, ему надо через ЛК уведомить об этом налоговую службу заранее.



Впрочем, пользователям ЛК можно производить уплату своих имущественных налогов, даже не заглядывая в уведомление. Сумма налогов, подлежащих уплате, видна сразу после входа в сервис. Нажав оранжевую кнопочку «Оплатить сейчас», вы сможете выбрать удобный для вас способ оплаты – банковской картой, через сайт банка или непосредственно через банк при помощи платежного документа. Если размер этой суммы вызывает какие-то вопросы, можно посмотреть детализацию своих налогов в закладке «Мои налоги». При обнаружении какого-то несоответствия – например, вам не начислен налог за имеющееся у вас имущество, вы можете послать из Личного кабинета сообщение в налоговый орган, заполнив простую и понятную форму, перейти к которой можно из раздела «Мои налоги».



Иногда граждане, не подключенные к Личному кабинету, не получают налоговое уведомление почтой и обращаются с этим вопросом в налоговый орган. Надо знать, что налоговые уведомления не направляются, если:



1) есть установленное законодательством основание, полностью освобождающее владельца объекта налогообложения от уплаты налога, например, льгота или налоговый вычет;

2) общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей. Если и в следующем году сумма за два года не превысит 100 рублей, уведомление вам снова не направят. Но еще через год, даже если сумма все равно будет менее 100 рублей, вам уведомление пришлют.



В иных случаях, если до ноября вы не получили налоговое уведомление, чтобы успеть до 2 декабря, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию, либо направить информацию с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

