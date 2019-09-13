В окрестностях Читы состоится первенство по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования, посвящённые памяти забайкальской спортсменки, пройдут в третий раз



15 сентября в третий раз пройдёт первенство городского округа «Город Чита» по спортивному ориентированию «Золотая осень 2019», посвящённое памяти чемпионки Читинской области Светланы Лазаревской. Соревнования состоятся в лесном массиве, прилегающем к территории спортивной школы олимпийского резерва по биатлону (биатлонный комплекс «Орбита»). Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.



Программа соревнований:



09:30-10:30 – мандатная комиссия, регистрация команд, выдача чипов и номеров участников;

10:45 – торжественное открытие соревнований;

11:00 – старт;

13:00 – церемония награждения.

