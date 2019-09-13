Соревнования, посвящённые памяти забайкальской спортсменки, пройдут в третий раз
15 сентября в третий раз пройдёт первенство городского округа «Город Чита» по спортивному ориентированию «Золотая осень 2019», посвящённое памяти чемпионки Читинской области Светланы Лазаревской. Соревнования состоятся в лесном массиве, прилегающем к территории спортивной школы олимпийского резерва по биатлону (биатлонный комплекс «Орбита»). Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
Программа соревнований:
09:30-10:30 – мандатная комиссия, регистрация команд, выдача чипов и номеров участников;
10:45 – торжественное открытие соревнований;
11:00 – старт;
13:00 – церемония награждения.
В окрестностях Читы состоится первенство по спортивному ориентированию
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