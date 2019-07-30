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В Улан-Удэ состояние воздуха находится в норме

В Улан-Удэ состояние воздуха находится в норме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в районах республики не наблюдаются сильные загрязнения

В связи с задымлением от лесных пожаров в Улан-Удэ проводится мониторинг качества атмосферного воздуха.

По состоянию на 29 июля в столице Бурятии содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,78 ПДК, диоксиду азота – 0,18 ПДК, диоксиду серы – 0,2 ПДК, оксиду углерода – 0,7 ПДК.

Также на протяжении всего пожароопасного периода в Улан-Удэ и сёлах Кабанского и Тункинского районов было взято 89 проб воздуха. Однако ни в одном из исследований показания не превышали норму.

- По результатам исследований содержание примесей не превышало максимально-разовые предельно-допустимые концентрации и составляло по взвешенным веществам от 0,2 до 0,9 ПДК, диоксиду азота от 0,1 до 0,5 ПДК, диоксиду серы – до 0,2 ПДК, оксиду углерода от 0,2 до 0,7 ПДК, – уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Бурятии.

Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.
загрязнение воздуха воздух Роспотребнадзор Улан-Удэ Бурятия
 
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