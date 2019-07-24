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Россиянам хотят запретить электронную почту без идентификации

Россиянам хотят запретить электронную почту без идентификации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Законопроект, который может нарушить тайну переписки, уже внесён в Госдуму

Во вторник, 23 июля, группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом внесла в Госдуму поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Законопроектом предлагается ограничение использования электронной почты, сообщает РБК.

В частности, предлагается с 2020 года идентифицировать всех пользователей электронной почты по номеру телефона. Также среди новаций – запрет на передачу писем, содержащих запрещённую в РФ информацию.

«Требования будут распространяться только на те сервисы электронной почты, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. В него включены «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта» и др. При этом популярных иностранных почтовых сервисов, например от компаний Google и Yahoo, там нет», - уточняет РБК.

«Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, — сообщают законотворцы в пояснительной записке. — Компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по поиску злоумышленников, однако использование распространителями анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им скрывать свои персональные данные».

В случае принятия законопроекта «организатор сервиса электронной почты» обязан будет «осуществлять идентификацию пользователей сети Интернет... по абонентскому номеру оператора подвижной радиотелефонной связи». Еще более революционная новация — обязанность ограничить возможность «передачи электронных почтовых сообщений, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Оно будет, правда, касаться не всех пользователей, а лишь тех, на кого укажет «уполномоченный федерального органа исполнительной власти», проще говоря — Роскомнадзор. В течение суток после получения от Роскомнадзора соответствующего требования почтовый сервис обязан лишить указанного пользователя распространять крамолу. Но так или иначе «почтальонам» придется заниматься перлюстрацией переписки. Ну а как иначе отделить запрещённую информацию от любовных признаний и/или поздравлений с днём рождения. Этот пункт очевидным образом противоречит Конституции России, гарантирующей «право на неприкосновенность частной жизни» и «право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». Ограничение этих прав допускается Основным законом лишь на основании судебного решения, но здесь никаким судом и не пахнет», - отмечает «Московский комсомолец».

«Сенатор Клишас оторван от реальности, — считает руководитель юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. — Это работать не будет. Потому что запретить допуск наших граждан к заграничным почтовым сервисам, которые не будут, очевидно, исполнять требования закона, никак невозможно. За рубежом никто такой ерундой не занимается. По крайней мере — в приличных странах».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что в нынешнем виде законопроект не может принят быть.

- Такого закона в России быть не может. А как же тайна переписки? Как Конституция? Это противоречит здравому смыслу и действующему законодательству, но главное - это технически неисполнимо. Три фактора, которые сходятся. Можно принять такой закон, но он не то что работать не будет, в нем смысла не будет никакого, - цитирует Мариничева «Интерфакс».
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