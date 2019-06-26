Напротив правительства Бурятии свили гнездо голубые сороки

На новом месте птицы уже несколько дней
На дереве напротив здания правительства Бурятии обосновались голубые сороки. На ветке сегодня удалось насчитать пять особей. Также, судя по торчащему хвосту из гнезда, можно предположить, что самка ещё высиживает яйца.
- Недавно они прилетели, громкие такие, горластые, - рассказал «Байкал-Daily» один из очевидцев.
Голубая сорока в основном житель леса. Однако это дерево на площади Советов они выбирают для строительства гнезда уже не первый год.
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