В целом, результаты ЕГЭ по русскому языку остались на уровне прошлого года
В Забайкалье поступили результаты ЕГЭ по русскому языку. Предварительно шесть выпускников из Читы и Приаргунского района получили сто баллов за экзамен.
Максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку предварительно получили три выпускника Забайкальского краевого лицея-интерната Ирина Дятловская, Михаил Матыскин и Кристина Мелкумян, выпускница Досатуйской СОШ Приаргунского района Алина Лапердина, выпускница многопрофильной языковой гимназии №4 Читы Надежда Корсун и выпускник школы №33 Читы Геннадий Иняев.
Результаты ЕГЭ могут быть изменены в связи с проведением процедур апелляции и перепроверок результатов на региональном и федеральном уровнях. В Забайкалье традиционно высокобалльные работы перепроверяются.
В целом, результаты ЕГЭ по русскому языку остались на уровне прошлого года. Только 0,94% выпускников Забайкалья не справились с экзаменом.
Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет проводиться до 21 июня (включительно). Также работает телефон «линии доверия ЕГЭ»: +7 (495) 104-68-38. По нему можно сообщать о любых нарушениях в ходе экзаменов, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
6 выпускников Забайкалья получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку
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