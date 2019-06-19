6 выпускников Забайкалья получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку

В целом, результаты ЕГЭ по русскому языку остались на уровне прошлого года



В Забайкалье поступили результаты ЕГЭ по русскому языку. Предварительно шесть выпускников из Читы и Приаргунского района получили сто баллов за экзамен.



Максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку предварительно получили три выпускника Забайкальского краевого лицея-интерната Ирина Дятловская, Михаил Матыскин и Кристина Мелкумян, выпускница Досатуйской СОШ Приаргунского района Алина Лапердина, выпускница многопрофильной языковой гимназии №4 Читы Надежда Корсун и выпускник школы №33 Читы Геннадий Иняев.



Результаты ЕГЭ могут быть изменены в связи с проведением процедур апелляции и перепроверок результатов на региональном и федеральном уровнях. В Забайкалье традиционно высокобалльные работы перепроверяются.



В целом, результаты ЕГЭ по русскому языку остались на уровне прошлого года. Только 0,94% выпускников Забайкалья не справились с экзаменом.



Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет проводиться до 21 июня (включительно). Также работает телефон «линии доверия ЕГЭ»: +7 (495) 104-68-38. По нему можно сообщать о любых нарушениях в ходе экзаменов, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.





