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Жители Бурятии смогут проверить знания по истории войны

Жители Бурятии смогут проверить знания по истории войны
Общество,  Фото:pixabay.com
В конце апреля состоится специальная акция

26 апреля состоится традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В преддверии Дня Победы всем желающим будет предложено проверить знания о самом трагическом периоде истории человечества.

В задания включат 30 вопросов обо всех периодах войны.

Проверить знания можно будет на специальных площадках и он-лайн сайте проекта.

Вся дополнительная информация на сайте проекта – кдгр.рф. Регистрация площадок для проведения теста проходит также на портале.
история тест
 
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