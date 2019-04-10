Жители Бурятии смогут проверить знания по истории войны

В конце апреля состоится специальная акция



26 апреля состоится традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В преддверии Дня Победы всем желающим будет предложено проверить знания о самом трагическом периоде истории человечества.



В задания включат 30 вопросов обо всех периодах войны.



Проверить знания можно будет на специальных площадках и он-лайн сайте проекта.



Вся дополнительная информация на сайте проекта – кдгр.рф. Регистрация площадок для проведения теста проходит также на портале.

