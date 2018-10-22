В Улан-Удэ стартовала Декада отцов



В детском саду № 97 «Земляничка» проходит фотоконкурс «Я и мой папа», в детском саду № 112 «Сибирячок» 22 октября стартует конкурс «Мой папа – конструктор». С 22 по 28 октября по отдельному графику будут работать консультационные площадки педагогов-психологов для отцов, в школе №55, а также в Центре диагностики и консультирования Улан-Удэ на улице Хахалова, 8.



В учреждениях дополнительного образования пройдут дни открытых дверей и мастер-классы. Завершится Декада отцов 28 октября городской конференцией во Дворце детского и юношеского творчества, сообщает управление по информационной политике.



В Улан-Удэ во всех школах и детских садах города пройдут утренники, классные часы, конкурсы сочинений и рисунков, посвящённых отцам, различные семейные соревнования.