В Улан-Удэ стартовала Декада отцов

Пройдут конкурсы, утренники, классные часы, посвящённые отцам
В Улан-Удэ во всех школах и детских садах города пройдут утренники, классные часы, конкурсы сочинений и рисунков, посвящённых отцам, различные семейные соревнования.
В детском саду № 97 «Земляничка» проходит фотоконкурс «Я и мой папа», в детском саду № 112 «Сибирячок» 22 октября стартует конкурс «Мой папа – конструктор». С 22 по 28 октября по отдельному графику будут работать консультационные площадки педагогов-психологов для отцов, в школе №55, а также в Центре диагностики и консультирования Улан-Удэ на улице Хахалова, 8.
В учреждениях дополнительного образования пройдут дни открытых дверей и мастер-классы. Завершится Декада отцов 28 октября городской конференцией во Дворце детского и юношеского творчества, сообщает управление по информационной политике.
Желающим принять участие в конкурсе нужно подать заявки до 28 октября
Пройдут конкурсы, утренники, классные часы, посвящённые отцам
С древних времен люди встречают на нашей планете необычные места, которые оказывают специфическое воздействие на психику человека и предметы попадающие его в их зону влияния
Уличные художники преображают опорную стенку моста
Книга для широкого круга читателей
Специалисты министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области и регионального Совета женщин в этом году обследовали 222 семьи, в которых детей воспитывают только отцы
20 октября состоялся 1 этап Кубка ФСК по плаванию среди любителей
Кубок Сибири по тхэквондо проходил в начале октября в Новосибирске
Тираж составит 8 тысяч изданий
Максим Voodoo и другие популярные танцоры посетят Vogue бал
По итогам планируется появление в репертуаре театра новых постановок
Беседка появится в местности Хойлой ур в Тункинском районе
Журналист призвал общество ввести определенные «нравственные запреты»
Артисты выступили на прошлой неделе
В рамках проекта гости обсудят новые подходы, обменяются опытом по проектной деятельности, проведут открытые уроки