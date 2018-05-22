Стражи порядка рассказали о вредных привычках
Полицейские Улан-Удэ провели для школьников правовую викторину, на которой учащиеся отвечали на вопросы и с интересом участвовали в их обсуждении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
- Большое впечатление на подростков произвёл профилактический фильм о вреде употребления алкоголя – «Твой выбор». Они увидели со стороны, как взрослые люди теряют человеческий облик после распития спиртных напитков. Драки и оскорбления, неуважение к окружающим – это лишь малая часть последствий, которые способны разрушить жизнь человека, - уточняют в ведомстве.
В завершение мероприятия школьники сделали селфи с полицейскими и поблагодарили их за содержательную беседу. Мероприятие прошло в рамках проекта «Сделай правильный выбор».
Школьники Улан-Удэ сделали селфи с полицейскими
Общество, Фото:
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