В Улан-Удэ директора «управляшки» оштрафовали за плохое содержание дома

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

С жалобами обратились жители дома на станции Дивизионная



В Улан-Удэ оштрафовали директора управляющей организации «Стекольное», которая не соблюдала стандарты обслуживания и управления многоквартирным домом. Об этом сообщила пресс-служба Госстройжилнадзора Бурятии.



«Жители дома 532 на станции Дивизионная пожаловались на битые стекла в подъезде, мусор и неудовлетворительное содержание лестничных клеток. При этом лицензированная управляющая организация должна обеспечивать исправное остекление и освещение в подъезде, устранять повреждения стен, не допуская их дальнейшего разрушения. Все эти нарушения своевременно не были устранены или исправлены, а это противоречит требованиям к работе лицензиата в сфере ЖКХ. Кроме того, проверка выявила, что и почтовые ящики находятся в неудовлетворительном состоянии, а заявки в аварийно- диспетчерскую службу исполняются несвоевременно и с нарушениями», - говорится в сообщении ведомства.



По результатам проверки, проведённой муниципальной жилищной инспекцией, Госстройжилнадзор составил протокол о нарушениях. Директор управляющей организации оплатит штраф в сумме 25 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Также он должен принять меры по устранению выявленных нарушений.







