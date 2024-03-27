В Иркутске развернётся Байкальский международный форум партнёров

В настоящее время началась регистрация участников форума



С 27 по 29 мая в Иркутске пройдёт Байкальский международный форум партнёров. Мероприятие посвящено 50-летию торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.



– Каждый год в последнее воскресенье мая отмечается День предпринимателя, в этом году мы предлагаем его провести на форуме партнёров. В данном случае партнёры – это бизнес-сообщество региона и России в целом, органы власти, наши коллеги из других стран. Программа составлена с учётом пожеланий предпринимателей, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Ожидается участие более 100 зарубежных компаний из Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Казахстана. Также гостей ждут торгово-закупочная сессия, рекламный туристический тур, квиз для молодёжи и многое другое. Ключевыми темами форума станет интеграция малого и среднего бизнеса в проекты корпораций, углубление и расширение сотрудничества региональных товаропроизводителей с торговыми площадками, развитие и усиление международного сотрудничества и другие. Кроме дискуссионных площадок, запланированы зарубежные реверсные бизнес-миссии в Иркутск, пройдёт биржа контактов и b2b-переговоры в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».



Подробная программа и регистрация уже доступны официальном сайте форума, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 16+.

