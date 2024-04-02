Легковушка выехала на запрещающий сигнал
Как сообщал «Байкал-Dailу», 1 апреля в Борзинском районе Забайкальского края на железнодорожном переезде между станциями Зун-Торей и Борзя произошло смертельное ДТП. Электровоз врезался в легковушку Toyota Corolla.
- Водитель Toyota Corolla совершил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд с электровозом, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.
В результате ДТП водитель иномарки скончался.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
В Забайкалье стали известны подробности смертельного ДТП на ж/д путях
Происшествия, Фото:
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