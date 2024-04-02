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В Забайкалье стали известны подробности смертельного ДТП на ж/д путях

В Забайкалье стали известны подробности смертельного ДТП на ж/д путях
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Забайкалья
Легковушка выехала на запрещающий сигнал

Как сообщал «Байкал-Dailу», 1 апреля в Борзинском районе Забайкальского края на железнодорожном переезде между станциями Зун-Торей и Борзя произошло смертельное ДТП. Электровоз врезался в легковушку Toyota Corolla.

- Водитель Toyota Corolla совершил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд с электровозом, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

В результате ДТП водитель иномарки скончался.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

ДТП смерть железная дорога

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