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В Бурятии трижды тряхнуло северный район

В Бурятии трижды тряхнуло северный район
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Возле Северомуйска с утра произошло несколько подземных толчков

В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло утром 29 марта в Муйском районе.

По данным Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, там произошло три подземных толчка. Первый – в 8:43 по местному времени. Через четыре минуты последовал ещё один. Третий был в 10:01.

Магнитуда составила 3.3, 3 и 3.1, а энергетический класс – 10, 9.5 и 9.6 соответственно. Эпицентр находился в 22 километрах к юго-востоку от Северомуйска, сообщает «Муя-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлое воскресенье, 24 марта, землетрясение было зафиксировано в Курумканском районе
землетрясение

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