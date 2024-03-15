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В Забайкалье дети устроили крупный пожар, играя с зажигалкой

В Забайкалье дети устроили крупный пожар, играя с зажигалкой
Происшествия,  Фото:из архива
Поджигателями оказались ученики первого и второго классов

Двое школьников из села Урейск Акшинского района Забайкальского края, играя с зажигалкой, устроили пожар на 1,2 тысячи кв. метров.

- Установлено, что двое учеников первого и второго класса играли с зажигалкой. Сначала они подожгли палку, а уже ей сухую траву. Испугавшись, что ветер стремительно разносит огонь, школьники скрылись с места происшествия, - сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Вычислить юных поджигателей помог их мячик, который они оставили на месте пожара.

Огонь тушили пожарные, добровольная пожарная дружина и местные жители. Несмотря на сильный ветер, общими усилиями удалось предотвратить переход огня на жилые дома.

Сейчас готовятся материалы в полицию для привлечению родителей к административной ответственности. В МЧС отметили, что в прошлом году в Забайкальском крае было выявлено 37 детей-поджигателей.
пожар Поджог

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