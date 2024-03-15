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На границе Бурятии гражданин Монголии пытался подкупить таможенника

На границе Бурятии гражданин Монголии пытался подкупить таможенника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд вынес ему обвинительный приговор

Кяхтинский районный суд признал гражданина Монголии виновным в покушении на дачу взятки. Житель соседнего государства пытался подкупить таможенника, чтобы он не осматривал его автобус.

- Гражданин Монголии с целью уклонения от декларирования и уплаты таможенной пошлины спрятал партию товара за обшивкой салона в вентиляционных шахтах автобуса. После чего, пытаясь обеспечить себе беспрепятственный проезд через границу, с целью избежать осмотр транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса предложил таможенному инспектору взятку в 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Кяхтинский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2023 года таможенники МАПП Кяхта нашли в автобусе из Монголии тайник с 1150 пачками сигарет
покушение на дачу взятки должностному лицу Таможня

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