Суд вынес ему обвинительный приговор
Кяхтинский районный суд признал гражданина Монголии виновным в покушении на дачу взятки. Житель соседнего государства пытался подкупить таможенника, чтобы он не осматривал его автобус.
- Гражданин Монголии с целью уклонения от декларирования и уплаты таможенной пошлины спрятал партию товара за обшивкой салона в вентиляционных шахтах автобуса. После чего, пытаясь обеспечить себе беспрепятственный проезд через границу, с целью избежать осмотр транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса предложил таможенному инспектору взятку в 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Кяхтинский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2023 года таможенники МАПП Кяхта нашли в автобусе из Монголии тайник с 1150 пачками сигарет.
На границе Бурятии гражданин Монголии пытался подкупить таможенника
Происшествия, Фото:
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