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Бурятские таможенники нашли в монгольском автобусе тайник с сигаретами

Бурятские таможенники нашли в монгольском автобусе тайник с сигаретами
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Для этого водитель заранее демонтировал систему вентиляции

1150 пачек сигарет пытался тайком провезти водитель автобуса из Монголии, въезжая в Россию. Тайник с сигаретами обнаружили в МАПП Кяхта, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

При въезде в пункт пропуска водитель подал документы на автобус и заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако во время досмотра с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили контрабанду, спрятанную в системе вентиляции в салоне автобуса.

По словам нарушителя, он ввозил сигареты с коммерческой целью - для продажи в России, поэтому пытался скрыть товар от таможенного контроля. К поездке он подготовился заблаговременно: демонтировал систему вентиляции над пассажирскими сиденьями и спрятал туда 115 блоков сигарет.

- В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС гражданин, достигший 18-летнего возраста, для личного пользования может ввезти на таможенную территорию государств-членов ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар или 200 изделий с нагреваемым табаком (стиков), или 250 г. табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г, - напомнил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян,

Бурятские таможенники сигареты изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств таможни. В отношении гражданина Монголии таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ (сокрытие товара от таможенного контроля).


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