04 марта

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В Улан-Удэ установили личность девушки, найденной мёртвой в лесу

В Улан-Удэ установили личность девушки, найденной мёртвой в лесу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погибшей было 24 года

Улан-удэнские полицейские установили личность девушки, труп которой нашли в лесу в двух километрах от 124 квартала.

- Личность погибшей девушки установлена, она опознана родственниками. Ею оказалась 24-летняя жительница Улан-Удэ, - сообщили в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», тело нашли ещё 26 февраля. Но, как выяснилось, за это время родственники с заявлением об исчезновении в полицию не обращались. Ориентировку в средствах массовой информации сегодня увидела подруга девушки.

Предварительную причину смерти пока не раскрывают.

смерть

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