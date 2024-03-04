Погибшей было 24 года
Улан-удэнские полицейские установили личность девушки, труп которой нашли в лесу в двух километрах от 124 квартала.
- Личность погибшей девушки установлена, она опознана родственниками. Ею оказалась 24-летняя жительница Улан-Удэ, - сообщили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», тело нашли ещё 26 февраля. Но, как выяснилось, за это время родственники с заявлением об исчезновении в полицию не обращались. Ориентировку в средствах массовой информации сегодня увидела подруга девушки.
Предварительную причину смерти пока не раскрывают.
В Улан-Удэ установили личность девушки, найденной мёртвой в лесу
Происшествия, Фото:
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