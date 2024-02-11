11 февраля

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Улан-Удэ экс-сотрудника ГИБДД закрыли в СИЗО

В Улан-Удэ экс-сотрудника ГИБДД закрыли в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его заключили под стражу на два месяца

В минувшую пятницу, 9 февраля, Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему сотруднику ГИБДД. Ему вменяют превышение должностных полномочий – по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

Как выяснилось, обвиняемый, будучи начальником регистрационно-экзаменационного отделения районного ГИБДД, незаконно вносил в экзаменационные листы и другие документы сведения об успешной сдаче экзамена на управление транспортным средством. Водительские удостоверения он выдавал просто так, без положенных испытаний.  

По решению суда мужчину заключили под стражу на два месяца – до 8 апреля. Постановление ещё не вступило в законную силу.
СИЗО превышение должностных полномочий суд следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ экс-сотрудника ГИБДД закрыли в СИЗО
В Улан-Удэ экс-сотрудника ГИБДД закрыли в СИЗО
Происшествия, 11.02.2024
Его заключили под стражу на два месяца
Две женщины погибли на пожаре в Забайкалье
Две женщины погибли на пожаре в Забайкалье
Происшествия, 10.02.2024
Ещё одного мужчину госпитализировали
Житель Улан-Удэ перевёл «сотруднику ФСБ» 1 млн рублей
Житель Улан-Удэ перевёл «сотруднику ФСБ» 1 млн рублей
Происшествия, 10.02.2024
Злоумышленник позвонил жертве через мессенджер
Школы Иркутска проверят из-за хулиганов с пневматикой
Школы Иркутска проверят из-за хулиганов с пневматикой
Происшествия, 09.02.2024
Проверке подвергнутся охрана школ, оборудование и пропускные системы
В Ангарске пьяный водитель напал на сотрудника ГИБДД
В Ангарске пьяный водитель напал на сотрудника ГИБДД
Происшествия, 09.02.2024
Водитель не хотел проходить медицинское освидетельствование
Житель Бурятии убил гостя из ревности
Житель Бурятии убил гостя из ревности
Происшествия, 09.02.2024
Мужчина скончался от одного удара ножом
Ампутация ноги грозит младенцу, замерзавшему на улице в Бурятии
Ампутация ноги грозит младенцу, замерзавшему на улице в Бурятии
Происшествия, 09.02.2024
Молодая мать побоялась сразу обратиться к врачам
Более 16 тысяч доз «синтетики» изъяли в Бурятии за год
Более 16 тысяч доз «синтетики» изъяли в Бурятии за год
Происшествия, 09.02.2024
Но чаще всего изымают в республике каннабис

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^