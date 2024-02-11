Его заключили под стражу на два месяца
В минувшую пятницу, 9 февраля, Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему сотруднику ГИБДД. Ему вменяют превышение должностных полномочий – по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.
Как выяснилось, обвиняемый, будучи начальником регистрационно-экзаменационного отделения районного ГИБДД, незаконно вносил в экзаменационные листы и другие документы сведения об успешной сдаче экзамена на управление транспортным средством. Водительские удостоверения он выдавал просто так, без положенных испытаний.
По решению суда мужчину заключили под стражу на два месяца – до 8 апреля. Постановление ещё не вступило в законную силу.
В Улан-Удэ экс-сотрудника ГИБДД закрыли в СИЗО
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 11.02.2024
Его заключили под стражу на два месяца
Происшествия, 11.02.2024
На помощь им выдвинулись спасатели
Автобус врезался в легковушку
Ещё одного мужчину госпитализировали
Злоумышленник позвонил жертве через мессенджер
Пожар произошёл в частном доме
Девочка выбежала из гимназии №33
Проверке подвергнутся охрана школ, оборудование и пропускные системы
Ситуацию прокомментировали в минздраве
Водитель не хотел проходить медицинское освидетельствование
Следователи возбудили уголовное дело
Мужчина скончался от одного удара ножом
Молодая мать побоялась сразу обратиться к врачам
За год погиб 21 пешеход
Но чаще всего изымают в республике каннабис