В Улан-Удэ утвердили должность второго вице-мэра

Вопрос рассмотрели на сессии горсовета
На сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов утвердили новую структуру администрации города. Согласно поправкам, введена ещё одна должность первого заместителя мэра. Им станет Сергей Гашев, возглавляющий в мэрии комитет городского хозяйства.
Его задачами в новой должности прописаны «дальнейшее развитие инфраструктуры и системы жизнеобеспечения города, координация работы структурных подразделений мэрии для эффективной реализации национальных проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий, улучшению и обслуживанию сети автодорог, стабильной работы общественного транспорта».
Ранее у мэра был только один первый заместитель, пост занимает Олег Екимовский. Он будет курировать развитие мастер-плана Улан-Удэ.
Изменения вступят в силу с 1 мая 2024 года.
Также депутаты горсовета приняли новую схему одномандатных избирательных округов. Округов (а, значит, и самих депутатов) по-прежнему остаётся 30. Пересмотр границ потребовался из-за застройки города и устаревания прежней схемы, которая была принята 10 лет назад.
По новой схеме в каждый округ будет входить примерно от девяти до десяти с половиной тысяч жителей.
Также были внесены изменения в перечень наказов избирателей на 2024 год. В этом году запланировано 348 наказов на общую сумму 120 млн рублей. По 4 млн рублей на каждый избирательный округ.
Во второй части сессии горсовета выступил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков с отчётом о результатах своей деятельности и администрации города за 2023 год. В докладе были озвучены основные направления дальнейшего развития города, в том числе мастер-план, который уже начал реализовываться.
Депутаты приняли и оценили отчёт на «отлично» при регламентной оценке «удовлетворительно».
- Депутатский корпус высоко оценил работу мэра города и сотрудников администрации. Столько много работы было сделано, город преображается. Если посмотреть по бюджету, то с 2022 по 2023 годы бюджет города увеличился на 4 млрд рублей. Я думаю, что работы предстоит очень много. Мы вместе с Игорем Юрьевичем (Шутенковым – прим.) и с командой мэрии, продолжим вместе работать, чтобы наш город улучшался, процветал и развивался, - сказал председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.
В Улан-Удэ утвердили должность второго вице-мэра
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вопрос рассмотрели на сессии горсовета
Елену Абрамову подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий
Неизвестные вновь создали фейковый аккаунт Владимира Павлова
Оказываемые услуги хотят перевести на цифровые платформы
На экзамен отвели 40 минут
Власти города подготовят новый план социально-экономического развития
Сегодня в здании администрации города Улан-Удэ на первом этаже торжественно открыли памятную доску. На ней выдержка из указа президента страны Владимира Путина
Для участия в президентских выборах они привлекли более 30 миллиона россиян
Это один из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону
Власть, 19.03.2024
В республике решат проблемы, связанные с реализацией инвестиционных проектов в муниципалитетах
Власть, 19.03.2024
Дело связано с премиями подчинённых чиновнице работников
На втором месте – представитель КПРФ
Алексей Цыденов по итогам выборов обратился к землякам
Они разрослись до 15 тысяч квадратных метров
На втором месте – кандидат от КПРФ