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Власти Улан-Удэ планируют отказаться от бумажных заявлений

Власти Улан-Удэ планируют отказаться от бумажных заявлений
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Оказываемые услуги хотят перевести на цифровые платформы

На 49-й сессии Улан-Удэнского горсовета депутат Сергей Бурдиков поднял вопрос об изменении подачи заявлений горожанами в администрацию столицы Бурятии. Он предложил все оказываемые услуги перевести на цифровые платформы.

- Мир меняется, очень многие сервисы переходят в электронный вид. Я думаю, что мы должны взять на вооружение опыт из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, где очень много муниципальных сервисов доступны в электронном виде. Есть сотни видов сервисов, которые в нашем городе приходится реализовать в бумажном виде и личного прихода. За счёт электронных сервисов жизнь в нашем городе можем сделать ещё удобнее, - сказал Бурдиков.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подтвердил, что развитие цифровых платформ в городе находится ещё на довольно низком уровне.

- Очень своевременный и нужный вопрос. Многие проблемы решаются на цифровой платформе. Могу признаться, что у нас она ещё не совсем развита. У нас порядка 63 услуг оказывает администрация города, а только 36 переведено в «цифру». Нам надо двигаться в этом направлении. Необходимо вкладываться, закупать сервера, хранить базу данных. Защищать персональные данные наших граждан, - сказал Игорь Шутенков.

В свою очередь, мэр предложил создать рабочую группу для внесения предложений по вопросу.

- Здесь самая командная работа. Мы тогда подготовим свои предложения, создадим рабочую группу для обсуждения. И вынесем на рассмотрение сессии Народного Хурала и горсовета. Направление правильное, - одобрил Шутенков.
администрация Улан-Удэ

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