В республике налаживается погода
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 30 марта, в большинстве районов республики преимущественно без осадков, по юго-западу и южному Прибайкалью возможен небольшой снег. Днём 0,+5, местами -3,-8, по южной половине до +6,+11. Ветер северный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с.
В Улан-Удэ сегодня без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Днём 2-4 градуса тепла.
В Улан-Удэ до 4 градусов тепла
Общество, Фото:
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