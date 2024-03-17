17 марта

16 марта

15 марта

Популярное

Экстремалы из Москвы пересекли Байкал ради участия в выборах

Экстремалы из Москвы пересекли Байкал ради участия в выборах
Общество, 
Они проголосовали в Горячинске

Три туриста из Москвы отдали свои голоса на выборах президента на участке в Прибайкальском районе Бурятии. Перед этим они пересекли Байкал пешком.

«Экстремалы из Москвы отправились в путешествие по Байкалу. Они пришли пешком с иркутской стороны озера и проголосовали в Горячинске по открепительным, о которых позаботились заранее. Пеший маршрут был хорошо продуман, чтоб успеть на выборы в конце своего путешествия!» - рассказали в медиацентре по выборам в Бурятии.

Уже сегодня путешественники отправятся домой в Москву.

Сегодня, 17 марта, у жителей последняя возможность отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты страны. Избирательные участки закроются в 20:00. Предварительные итоги ЦИК озвучит в 21 час по московскому времени, когда завершится голосование в Калининградской области.

По данным избиркома, в Бурятии явка на 10:00 17 марта составила 61,03%
выборы Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Явка на выборах в улан-удэнском СИЗО составила 100%
Явка на выборах в улан-удэнском СИЗО составила 100%
Общество, 17.03.2024
В честь выборов в следственном изоляторе приготовили праздничное меню
На выборах в Бурятии устроили гендер-пати
На выборах в Бурятии устроили гендер-пати
Общество, 17.03.2024
У пары, ожидающей малыша, уже есть трое сыновей
В Бурятии проходит чемпионат по ММА
В Бурятии проходит чемпионат по ММА
Общество, 17.03.2024
Бои проводятся в селе Сотниково
Михаил Пирогов пригласил жителей Бурятии на оперу «Аида»
Михаил Пирогов пригласил жителей Бурятии на оперу «Аида»
Общество, 17.03.2024
Известный тенор исполнит заглавную партию, начальника дворцовой стражи Радамеса, тайно влюблённого в рабыню Аиду
В Бурятии до +4 градусов
В Бурятии до +4 градусов
Общество, 17.03.2024
Осадки обойдут республику стороной 
В Бурятии на выборах президента проголосовали 59% избирателей
В Бурятии на выборах президента проголосовали 59% избирателей
Общество, 16.03.2024
В республике завершился второй день голосования
В Бурятии впервые проголосовал 2261 молодой избиратель
В Бурятии впервые проголосовал 2261 молодой избиратель
Общество, 16.03.2024
Молодым людям недавно исполнилось 18 лет 
11 сотрудников МЧС Бурятии приняли присягу
11 сотрудников МЧС Бурятии приняли присягу
Общество, 16.03.2024
Мероприятие прошло в музее
В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей
В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей
Общество, 16.03.2024
Избирком отчитался о явке на 15:00 второго дня голосования 
Жителей Бурятии предупреждают об опасности весеннего льда
Жителей Бурятии предупреждают об опасности весеннего льда
Общество, 16.03.2024
Тонкий лёд может разрушиться без предупреждающего потрескивания 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^