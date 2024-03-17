Выборы выходят на финишную прямую
Выборы президента России вышли на финишную прямую: 17 марта проходит третий, заключительный, день голосования.
По данным избиркома Бурятии, явка 17 марта на 10:00 составила 61,03%.
Отметим, явка на выборах по итогам 16 марта, второго из трёх дней голосования, составляла 59,62%.
Выборы проходят в штатном режиме, жители по-прежнему активно голосуют на избирательных участках.
- Ночь сегодня прошла спокойно. Нарушений не было зафиксировано. Все участки с утра открылись вовремя. Все также наши общественные наблюдатели приступили к работе. Работает горячая линия, поступают звонки те же, что и были в прошлые дни голосования - где и как проголосовать; что делать, если не прикреплен к участку. Все вопросы тут же оперативно решаются на наших избирательных участках. Как только открылись избирательные участки, активности не наблюдалось, но буквально через полчаса на участки стали приходить люди большими семьями. Сегодня выходной день, у всех праздничное настроение. Конечно, все жители республики Бурятии придут и отдадут свой голос за будущее нашей страны! Ждём Вас! – обратилась председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.
Избирательные участки закроются в 20:00. После начнётся подсчет голосов. Предварительные итоги ЦИК озвучит только в 21 час по Москве, когда закончится голосование в Калининградской области.
В Бурятии явка на начало третьего дня выборов превысила 60%
Общество, Фото:
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