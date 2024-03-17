Михаил Пирогов пригласил жителей Бурятии на оперу «Аида»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Известный тенор исполнит заглавную партию, начальника дворцовой стражи Радамеса, тайно влюблённого в рабыню Аиду



Опера Джузеппе Верди «Аида» будет показана в Улан-Удэ 27 марта в рамках фестиваля оперы имени Лхасарана Линховоина.



На сцену выйдут звёзды бурятской оперы и приглашенные солистки из Мариинского театра. Заглавную мужскую партию – роль Радамеса – исполнит известный тенор Михаил Пирогов. Партию Аиды исполнит солистка Мариинского театра Аюна Базаргуруева, партию Амнерис — победительница XVII международного конкурса имени Чайковского (2023 год), солистка Мариинского театра Зинаида Царенко.



За дирижёрским пультом – заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчанецкий.



«Аида» — это масштабная постановка с яркими декорациями и костюмами, наполненная грандиозными патетическими сценами и любовной лирикой, она увлекает зрителя в таинственный и жестокий мир Древнего Египта.



В центре сюжета любовный треугольник. Прекрасная Аида, дочь эфиопского царя Амонасро, при дворе фараона Рамсеса лишь рабыня. Она служит дочери фараона — принцессе Амнерис. Обе девушки влюблены в молодого начальника дворцовой стражи Радамеса, но в его сердце лишь одна – Аида. Втайне он мечтает о женитьбе на прекрасной рабыне-эфиопке.



Война между Египтом и Эфиопией завершилась победой египтян. Полководец Радамес, сокрушивший врага, с триумфом возвращается в Фивы. Фараон объявляет о награде Радамесу — он отдаст ему в жены свою дочь.



- С 25 марта по 30 марта на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоится фестиваль , посвящённый нашему великому басу Лхасарану Лодновичу Линховоину. Приедут Аюна Базаргуруева, Ариунбаатар Ганбаатар и другие звёзды. Также я приеду, чтобы исполнить партию Радамеса в опере «Аида». Жду с нетерпением встречи! – обратился к зрителям Михаил Пирогов.





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