17 марта

16 марта

15 марта

Популярное

Михаил Пирогов пригласил жителей Бурятии на оперу «Аида»

Михаил Пирогов пригласил жителей Бурятии на оперу «Аида»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Известный тенор исполнит заглавную партию, начальника дворцовой стражи Радамеса, тайно влюблённого в рабыню Аиду

Опера Джузеппе Верди «Аида» будет показана в Улан-Удэ 27 марта в рамках фестиваля оперы имени Лхасарана Линховоина.

На сцену выйдут звёзды бурятской оперы и приглашенные солистки из Мариинского театра. Заглавную мужскую партию – роль Радамеса – исполнит известный тенор Михаил Пирогов. Партию Аиды исполнит солистка Мариинского театра Аюна Базаргуруева, партию Амнерис — победительница XVII международного конкурса имени Чайковского (2023 год), солистка Мариинского театра Зинаида Царенко.

За дирижёрским пультом – заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчанецкий.

«Аида» — это масштабная постановка с яркими декорациями и костюмами, наполненная грандиозными патетическими сценами и любовной лирикой, она увлекает зрителя в таинственный и жестокий мир Древнего Египта.

В центре сюжета любовный треугольник. Прекрасная Аида, дочь эфиопского царя Амонасро, при дворе фараона Рамсеса лишь рабыня. Она служит дочери фараона — принцессе Амнерис. Обе девушки влюблены в молодого начальника дворцовой стражи Радамеса, но в его сердце лишь одна – Аида. Втайне он мечтает о женитьбе на прекрасной рабыне-эфиопке.

Война между Египтом и Эфиопией завершилась победой египтян. Полководец Радамес, сокрушивший врага, с триумфом возвращается в Фивы. Фараон объявляет о награде Радамесу — он отдаст ему в жены свою дочь.

- С 25 марта по 30 марта на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоится фестиваль , посвящённый нашему великому басу Лхасарану Лодновичу Линховоину. Приедут Аюна Базаргуруева, Ариунбаатар Ганбаатар и другие звёзды. Также я приеду, чтобы исполнить партию Радамеса в опере «Аида». Жду с нетерпением встречи! – обратился к зрителям Михаил Пирогов.


Возрастное ограничение 16+ 
оперное искусство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Михаил Пирогов пригласил жителей Бурятии на оперу «Аида»
Михаил Пирогов пригласил жителей Бурятии на оперу «Аида»
Общество, 17.03.2024
Известный тенор исполнит заглавную партию, начальника дворцовой стражи Радамеса, тайно влюблённого в рабыню Аиду
В Бурятии до +4 градусов
В Бурятии до +4 градусов
Общество, 17.03.2024
Осадки обойдут республику стороной 
В Бурятии на выборах президента проголосовали 59% избирателей
В Бурятии на выборах президента проголосовали 59% избирателей
Общество, 16.03.2024
В республике завершился второй день голосования
В Бурятии впервые проголосовал 2261 молодой избиратель
В Бурятии впервые проголосовал 2261 молодой избиратель
Общество, 16.03.2024
Молодым людям недавно исполнилось 18 лет 
11 сотрудников МЧС Бурятии приняли присягу
11 сотрудников МЧС Бурятии приняли присягу
Общество, 16.03.2024
Мероприятие прошло в музее
В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей
В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей
Общество, 16.03.2024
Избирком отчитался о явке на 15:00 второго дня голосования 
Жителей Бурятии предупреждают об опасности весеннего льда
Жителей Бурятии предупреждают об опасности весеннего льда
Общество, 16.03.2024
Тонкий лёд может разрушиться без предупреждающего потрескивания 
Мужчина, живший в лесу, впервые проголосовал в Бурятии
Мужчина, живший в лесу, впервые проголосовал в Бурятии
Общество, 16.03.2024
Он попал в «Шанс» и смог получить паспорт 
В районе Бурятии проголосовало уже 95% избирателей
В районе Бурятии проголосовало уже 95% избирателей
Общество, 16.03.2024
Центр общественного наблюдения республики вышел на связь с УИКами
Живые статуи пришли на выборы в Улан-Удэ
Живые статуи пришли на выборы в Улан-Удэ
Общество, 16.03.2024
Студенты колледжа нарядились в необычные костюмы 
Прокуратура провела в Улан-Удэ приём граждан по вопросам загрязнения воздуха
Прокуратура провела в Улан-Удэ приём граждан по вопросам загрязнения воздуха
Общество, 16.03.2024
Горожанам дали разъяснения закона об охране атмосферного воздуха
Второй день выборов президента в Бурятии проходит штатно
Второй день выборов президента в Бурятии проходит штатно
Общество, 16.03.2024
Председатель избиркома назвал населённые пункты с наибольшей активностью 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^