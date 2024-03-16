Житель Бурятии с судимостью лишился охотничьего билета

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Нарушение выявила прокуратура



Житель Селенгинского района Бурятии через суд лишился охотничий билет.



Как выяснила прокурорская проверка, мужчине выдали охотничий билет. Однако у него имелась непогашенная и неснятая судимость. После получения охотничьего билета он привлечён к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления.



- Решением суда административный иск удовлетворён, прекращено право И. на осуществление охоты в охотничьих угодьях до снятия/погашения судимости, - сообщает пресс-службе Гусиноозерского городского суда.



На мужчину возложена обязанность вернуть охотничий билет.

