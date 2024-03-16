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Житель Бурятии с судимостью лишился охотничьего билета

Житель Бурятии с судимостью лишился охотничьего билета
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Нарушение выявила прокуратура

Житель Селенгинского района Бурятии через суд лишился охотничий билет.

Как выяснила прокурорская проверка, мужчине выдали охотничий билет. Однако у него имелась непогашенная и неснятая судимость. После получения охотничьего билета он привлечён к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления.

- Решением суда административный иск удовлетворён, прекращено право И. на осуществление охоты в охотничьих угодьях до снятия/погашения судимости, - сообщает пресс-службе Гусиноозерского городского суда.

На мужчину возложена обязанность вернуть охотничий билет. 
суд приговор охотники

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