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В Улан-Удэ прошёл этап конкурса «Калина красная»

В Улан-Удэ прошёл этап конкурса «Калина красная»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Выступили осуждённые из кружка «Самоцветы»

Осуждённые улан-удэнской колонии-поселения №3 приняли участие в первом этапе Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осуждённых «Калина красная».

В отборочном туре участвовали осуждённые, состоящие в кружке «Самоцветы», которые показали жюри свои вокальные таланты.

- Стоит отметить, что данный конкурс проводится во всех исправительных учреждениях региона, материалы победителей от учреждений направляются в территориальное управление пенитенциарного ведомства для выявления победителей и дальнейшего перенаправления во ФСИН России, где специалисты - эксперты фонда «Калина красная» определяют финалистов конкурса, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Мероприятие проводится ежегодно.
осужденные УФСИН

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