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В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37

В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
Общество, 
Расписание изменится на один день

17 марта в Этнографическом музее народов Забайкалья отпразднуют Масленицу (возрастное ограничение 0+). В этой связи в течение всего дня на линии будет работать шесть муниципальных автобусов. Также будет усилена работа частного перевозчика по маршруту №37, сообщили в мэрии города.

МУП «Городские маршруты» 17 марта с 12 :00 перенесут конечную остановку маршрута №37 на Этнографический музей с заездом на остановку Кулькисон. В связи с этим только на один день изменится и расписание движения муниципального маршрута №37 (смотрите расписание в карточке).

Начиная с 12:00 будет усилена работа и у частного перевозчика по данному маршруту. Кроме того, частным перевозчиком по маршруту №37 будут организованы укороченные рейсы сообщением Стрелка – Этнографический музей.

Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты»: 44-72-10. 

этнографический музей Масленица пассажирские перевозки

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