В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37





17 марта в Этнографическом музее народов Забайкалья отпразднуют Масленицу. В этой связи в течение всего дня на линии будет работать шесть муниципальных автобусов. Также будет усилена работа частного перевозчика по маршруту №37, сообщили в мэрии города.МУП «Городские маршруты» 17 марта с 12 :00 перенесут конечную остановку маршрута №37 на Этнографический музей с заездом на остановку Кулькисон. В связи с этим только на один день изменится и расписание движения муниципального маршрута №37 (смотрите расписание в карточке).Начиная с 12:00 будет усилена работа и у частного перевозчика по данному маршруту. Кроме того, частным перевозчиком по маршруту №37 будут организованы укороченные рейсы сообщением Стрелка – Этнографический музей.Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты»: 44-72-10.