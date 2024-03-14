В пригородном районе Бурятии открыли новый детский сад

На 150 ребятишек

В Иволгинском районе Бурятии 14 марта открыли новый детский садик на 150 детей. На строительство потратили 330 млн рублей, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

«Летом ещё закончим дорогу, построим парковку, чтобы родителям было удобно привозить и забирать детей», - пообещал он.





По словам Цыденова, при поддержке президента России по национальному проекту «Демография» в Иволгинском районе построили уже восемь детских садов и девять школ.

«До конца этого года откроем ещё два детских сада здесь, в Иволгинском районе», - сообщил глава республики.

Он поздравил детей и родителей «с современным, красивым, комфортным детским садом»:

«Работаем! Создаём все условия, чтобы наши дети могли развиваться, чтобы уверено чувствовали себя, чтобы росли и были счастливы».





Как сообщал «Байкал-Daily», 12 марта современный детсад на 240 мест начал работу в селе Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии.

А детский садик «Солонго», о котором сообщил в своём посте Алексей Цыденов, заработал в селе Нижняя Иволга.