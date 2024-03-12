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В районе Бурятии открылся новый детский сад на 240 мест

В районе Бурятии открылся новый детский сад на 240 мест
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии

Он обошёлся в 398 млн рублей

Двухэтажное здание детского сада «Колосок» построили в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Оно полностью оборудовано: просторные игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, медицинская комната, пищеблок и прачечная. Также на территории сада есть игровая спортивная площадка, сообщат пресс-служба правительства Бурятии.

«При большой поддержке нашего президента: по национальным проектам, по отдельным и по его прямым поручениям мы строим и детские сады, и школы, и поликлиники и ФАПы - очень много в социальной сфере, - написал в своём телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов. - Действительно радостное событие для наших ребятишек, для наших родителей: такие условия создаются, чтобы наши дети полноценно развивались, чтобы были открыты все пути в жизни. Пусть обязательно у детей, у родителей всё в жизни складывается хорошо»

На строительство детского сада потратили 398 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов по государственной программе «Развитие образования».

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